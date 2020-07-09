Kültür ve Turizm Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belirlediği kriterlere göre yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla açılan tesisler, misafirlerini ağırlıyor.
Deniz, kum ve güneşin yanı sıra kanyonları, tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan Antalya, yeni normalleşme sürecinde Kazakistan, Belarus ve Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.
Haziran ayında 21 bin 44 yabancının ziyaret ettiği kente, 1-7 Temmuz'da farklı ülkelerden 27 bin 83 yabancı turist geldi. Bunların 10 bin 498'ini Ukraynalı turistler oluşturdu.
Havalimanından transfere, girişinden itibaren restoranı, plajı, havuzu, sauna, masaj ve spor salonlarına kadar her bölümünde sıkı tedbirler alınan otellerde, turistlere sağlıklı turizm hizmeti sunuluyor.
Ukrayna pazarıyla başlayan turizm hareketliliğinin, uçuş yasakları kalkınca dünyanın farklı ülkelerinden gelecek turistlerle devam etmesi bekleniyor.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, mart ayından sonra ilk defa temmuz ayında Antalya'ya yurt dışından gelen uçak sayısının, yurt içinden gelen uçak sayısını geçtiğini söyledi.
"HİJYENDE, GIDA GÜVENLİĞİNDE ÇOK ÖNDE BİR ÜLKEYİZ"
Güvenli Turizm Sertifikası'nın 50 oda ve üzerindeki tüm tesislerde zorunlu olduğunu hatırlatan Atmaca, "1 Temmuz'da Kazaklarla, Belarus ve Ukraynalılarla başlayan turist atağı devam ediyor. Bu süreçte, ilk hafta 10 binden fazla Ukraynalı geldi ve ülkelerine mutlu döndüler. Biz ülke ve sektör olarak hijyende, gıda güvenliğinde çok önde bir ülkeyiz. Sertifikayla birlikte bu perçinlenmiş oldu. Antalya'ya, 5 Temmuz'da charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir geldi. Bu Antalya için büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.
Seyahat yasaklarının bitmesiyle Antalya'nın çok hızlı toparlanma sürecine gireceğini düşündüğünü anlatan Atmaca, "Biz zaten sektör olarak çok öndeyiz. Hakikaten servis kalitesi, yapısal anlamda dünyanın birçok ülkesinden çok öndeyiz. Dolayısıyla çok özel bir sorun yaşamadığı sürece Türkiye'ye gelen bir turistin, kötü tatil geçirmesi söz konusu olamaz. Bizim en büyük hedefimiz de tatilciyi ülkesine mutlu göndermek." diye konuştu.
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