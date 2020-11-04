"Turizmin başkenti"nde Ukrayna, Kazakistan ve Moldova sürprizi - ANTALYA

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında turistler, sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.
Kovid-19 nedeniyle turizm sezonunun geç başlamasına rağmen, bazı ülkelerden gelen turist sayısında artış yaşanması sürpriz oldu.Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'ya, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre Ukrayna, Kazakistan ve Moldova'dan gelen turist sayısı arttı.
Kenti ekimde 700 bin 90 turist ziyaret etti. Geçen yıl 72 bin 474 Ukraynalı turistin geldiği kentte, bu yılın aynı ayında 102 bin 117 Ukraynalı tatil yaptı.Geçen yıl 6 bin 668 Kazakistanlı turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yılın aynı ayında 7 bin 130 Kazakistanlı geldi. Sürpriz yaşanan pazarlardan Moldova'dan ise geçen yıl 3 bin 574, bu yıl ekimde 5 bin 880 ziyaretçi geldi.Dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiği bir dönemde üç pazarda, önceki yıllara göre artış yaşanması sektörde sevinç yarattı.
- "Bu kadar turisti ağırlamak müthiş bir şey"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, rakamlardan çok kente turist geliyor olmasının daha önemli olduğunu söyledi.Önemli bir başarı yakalandığını ifade eden Atmaca, "Antalya'da bu kadar turisti ağırlamak müthiş bir şey. Dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde, bu kadar turisti getirmek büyük başarı, emeği geçenleri alkışlamak gerekiyor. Bu yıl sürpriz yapan pazarlar da oldu. Gelen her turist ülkesine huzurlu, sağlıklı döndü." diye konuştu.
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