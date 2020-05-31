"Turizmin başkentinde" uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan sertifikasyon programı kriterleri çerçevesinde yeniden düzenlenen ve "uçulabilir sertifikası" alan havalimanları kapılarını yolcularına açıyor.
Bugüne kadar 193 ülkeden misafir ağırlayan Antalya Havalimanı da İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Trabzon gibi sertifika almaya hak kazanan 6 havalimanından biri oldu. Havalimanı, yarın ilk uçak seferini gerçekleştirecek.
İç hatları kapsayan uçuş programına göre, Antalya'ya ilk sefer saat 11.15'de İstanbul Havalimanı'ndan olacak.
- Fiziki şartlar sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi
Normalleşme sürecine yönelik Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan sertifikasyon programı kapsamında, havalimanı, terminal işletmecileri, yer hizmetleri kuruluşları, havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcuların uyması gereken kriterler belirlendi, buna göre de fiziki şartlar yeniden düzenlendi.
Havalimanında yolcuların giriş ve çıkış, bekleme ve oturma alanları ile uçağa biniş noktalarında aralarındaki mesafe için uyarı bantları yapıştırıldı, levhaları asıldı. Yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemelere gidildi.
Havalimanına girişten uçağa varış noktasına kadar tüm süreçte izolasyona önem verilecek.
- Herkes maske takacak, sosyal mesafeye tam uyulacak
Havalimanında çalışanların ve yolcuların uyması gereken kurallar da belirlendi. Herkes maske takacak ve sosyal mesafe kuralına tam uyum sağlanacak. Kişisel ve kurumsal hijyen tedbirleri alınacak, çalışanlarca risklerden koruyucu teçhizat kullanılacak.
Terminal genelinde sık kullanılan alanlar, x-ray cihazları ve yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek.
Gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısıölçerlerle ateşleri ölçülecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelenlerin girişlerine izin verilmeyecek.
Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgileri de istenecek.
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