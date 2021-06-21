"Turizmin başkenti" Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyor

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, yoğun diplomasi trafiğinin ardından dün sona erdi.

11 devlet ve hükümet başkanı, 41 dışişleri bakanı ve bakan seviyesindeki konuklar ile 60'a yakın uluslararası örgüt temsilcisi ve üst düzey kişileri bir araya getiren forumda 2 gün boyunca 15 panel ile yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

- 11 ülkenin meclis başkanı Antalya'da buluşacak

Bir haftada iki önemli organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiği Antalya, yeni haftaya da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu toplantısı ile başlayacak. 11 ülkenin meclis başkanları bugün Antalya'da bir araya gelecek, toplantı ise iki gün sürecek.

Program kapsamında ilk gün GDAÜ PA Daimi Komite Toplantısı gerçekleştirilecek. Yarın ise 8. Genel Kurul oturumu, saat 11.00'de gündemin kabulü ile başlayacak.

GDAÜ PA ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasını yapacağı oturumda, katılımcı meclis başkanları da "Komşular Birlikte Görür: Bölgesel Dayanışmanın Geleceği İçin İş Birliği Mekanizmalarının Güçlendirilmesi" konusunda değerlendirmede bulunacak. Oturumda, bölgesel ve uluslararası kuruluş temsilcilerine de söz verilecek.

Program, genel komite kararları, raporlar ile nihai deklarasyonun kabulü ile sona erecek.

- Dünyaya Antalya'dan mesaj verildi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Antalya'nın, diplomasinin nabzının tutulduğu iki önemli organizasyonu sorunsuz bir şekilde atlattığını söyledi.

Şehrin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devlet liderlerini, üst düzey yöneticileri ağırladığını anlatan Yazıcı, Antalya Diplomasi Forumu'nun bundan sonraki yıllarda da gelişerek, büyüyerek devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

Antalya'nın, bir dünya kenti olduğunu, uluslararası bu tür organizasyonlarla bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Yazıcı, "Bu forum, Antalya'mız ve kentin geleceği için çok büyük şeyler vadediyor. Antalya bu tür diplomasi ve benzeri forumlar için uygun bir yer. Dünyanın gözbebeği Antalya'mızda, tüm dünyayı ağırlamaktan şeref ve onur duyuyoruz. Forumla tüm dünyaya Antalya'nın sesini, Antalya'dan dünyanın sesini tekrar tekrar duyurmuş oluyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın bugüne kadar birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptığını anımsatan Yazıcı, bu alanda tecrübeli olduğunu belirtti. Kentin doğası, tarihi, kültürü, turistik yapısı, kaliteli otelleri, kalifiyeli elemanlarıyla da uluslararası etkinliklere zenginlik sunduğunu ifade eden Yazıcı, Antalya'nın layıkıyla görevini yerine getirdiğini bildirdi.

- Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyor

Turizm kenti Antalya'nın bu tür organizasyonlarla farklı yüzünü de dünyaya gösterdiğini söyleyen Yazıcı, Antalya Diplomasi Forumu'nun ileriki günlerde tüm dünyanın konuştuğu forumlardan bir tanesi olacağını kaydetti.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu toplantısının başlayacağını hatırlatan Yazıcı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra 11 ülkenin meclis başkanlarının da Antalya'da bir araya geleceğini aktardı.

Antalya'da diplomasi trafiğinin devam edeceğini dile getiren Yazıcı, "Bu tür organizasyonlar Antalya'da rahatlıkla yapılabilir. Antalya bu organizasyonları da yüz akıyla gerçekleştiriyor. Bundan sonraki organizasyonları da başarımızla, kendimize olan güvenimizle yapmaya hazırız. Turizmiyle dünya markası olan Antalya, uluslararası diplomasi organizasyonlarıyla da farklı bir yüzünü dünyaya tanıtıyor." ifadesini kullandı.