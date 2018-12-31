Danışmanlık ve denetim şirketi EY, Türkiye’nin turizm ve konaklama piyasasına ilişkin olarak hazırladığı "Turizm Sektörü Değerlendirmesi" raporu sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin turistler için sunduğu uygun fiyatlar ve seçenek çeşitliliği ile son yıllarda en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldığının belirtildiği raporda, özellikle kültür ve sağlık turizminin uzun vadede kayda değer bir büyüme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte İstanbul, Antalya ve İzmir gibi büyük şehirlere yapılan yatırımların Türkiye’nin turizm sektörünü geliştirme hedefini desteklediği vurgulandı. Rapora göre, turizm sektöründe büyüme 2017’de kaydedilen toparlanmanın ardından ivmelenerek devam ediyor, yerli ve yabancı turist sayısına ilişkin beklentiler yukarı yönlü revize ediliyor.

YATIRIMLAR YÜZDE 10'A YAKIN ARTACAK

EY raporuna göre, turizm sektörünün Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının 2018 yılında 36.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, 2017 yılında ise 26.1 milyar dolar seviyesindeydi.

Konaklama, yolcu transferi ekipmanları, restoran ve eğlence tesisleri gibi turizm varlıklarına sahip diğer sektörler tarafından gerçekleştirilen harcamaların dahil olduğu sermaye yatırımlarının ise 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 9.2 yükselerek 22.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

TURİST SAYISINDA 38 MİLYONUN AŞILMASI BEKLENİYOR

Türkiye’nin dünyanın en önemli 10 turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye’ye gelen turist sayısının 2018 yılında 38 milyonu, 2022 yılında ise 55 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.

Türk turizm sektöründe 2017 yılındaki olumlu seyrin, ulaşım altyapısı, otel ve havalimanı inşasına yönelik yatırımlardaki artışın etkisiyle ivmelendiğine dikkat çekilen raporda, turizm gelirlerinin bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 11.3 yükseliş göstereceği öngörülüyor.

'SEKTÖR 2016 ÖNCESİNE DÖNDÜ'

Turizm sektörü açısından 2018 yılının önceki iki yıla göre çok daha olumlu geçtiğini belirten EY Türkiye Yönetici Ortaklarından, Gayrimenkul Hizmetleri Lideri, Avukat Mehmet Küçükkaya, "Rusya ve Avrupa ile ilişkilerin normalleşmesi, hem dünyada hem de Türkiye’de güvenliğin artması ve Ortadoğu bölgesinden turistlerin gün geçtikçe ülkemize daha çok ilgi göstermesi, sektörün 2016 öncesine dönmesine olanak sağladı. Ayrıca yaz aylarında kurlarda yaşanan hareketlilik yerli turistlerin de tatillerinde Türkiye’de kalmasına sebep olup turizm sektöründe olumlu bir etki yarattı" dedi.

'GELİR AÇISINDAN İLK 10'A GİRMELİYİZ'

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün rakamlarına göre, Türkiye'nin 2017 yılında toplam 37.6 milyon turist ile dünyada en çok ziyaret edilen 8'inci ülke iken, turizm gelirleri açısından ilk 10’a giremediğini belirten EY Türkiye Ticari Gayrimenkul İşlemleri lideri Alp Şen ise, "2018’in ilk yarısında ülkemize gelen turistlerin yaptığı harcama kişi başı ortalama 629 dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde İtalya’da kişi başı turist harcaması 759 dolar, İspanya’da ise 830 dolar olarak gerçekleşti. Almanya 37.5 milyon turist ile 40 milyar dolara yakın bir gelir elde etti, kişi başı geliri ise bin doları geçti. Bu rakamları yakalayabilmemiz için deniz ve kum tatilinin ötesine geçmemiz gerekiyor. Doğamızı, kültürümüzü ve mutfağımızı daha iyi tanıtmamız ve turistleri bu alanlara yönlendirmeliyiz" dedi.