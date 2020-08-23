AA

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Kurban Bayramı öncesi ve bayramda turizmde sektörü kısmen rahatlatacak bir canlanmanın yaşandığını dile getirdi.

Birol Akman, Türkiye'nin 60 milyon turist hedefine yaklaşmasının pandemi dolasıyla mümkün olmasa da normalleşme sürecinde insanların kurallara tam anlamıyla uymaları durumunda, turizm sektörünün kriz ortamını daha kolay atlatabileceğini umduklarını ifade etti.

Akman, "Turist sayısı bu seviyelerde devam eder de pandemi sürecinde ikinci dalga gibi olumsuz bir durum yaşanmazsa, ülkemiz 2020 yılı sonunda turizmde 12, 13, hatta 15 milyar dolar gelir elde edecektir diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin pandemi ile turizmde yaşanan sıkıntıları çözmek için başarılı bir mücadele verdiğini ve süreci iyi yönettiğini vurgulayan Akman, Güvenli Turizm Sertifikasının ve yapılan denetimlerin çok doğru kararlar olduğunu belirtti.

Akman, şunları kaydetti:

"İspanya ve Yunanistan'da artan salgından dolayı Avrupalılar oraya gitmeme kararı aldılar ve Türkiye'ye gelmeye başladılar. Bu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir başarısıdır. Bunu devam ettirmemiz, takip etmemiz ve düzenli olmamız, denetimleri düzgün yapmamız gerekiyor. Akdeniz'de, Bodrum'da barlar, restoranlar açık, rahat gibi davranıldığı düşünülüyor ama denetimler yapılıyor ve tedbirler alınıyor. Denetimler yapılmasa Avrupalılar gelmez. Antalya'ya bugünlerde günde 50 bin turist iniyor. Turistler gelmeye başlayınca Antalya'da kapalı oteller hizmet vermeye başladı ve otellerin yüzde 90'ı açık şu anda. Denetimler yapılmaya devam edecek, tabii herkes, turistler de pandemi kurallarına uygun davranırsa sıkıntı yaşanmaz, aksi halde istemediğimiz sonuçlar da olabilir."

Tatilde en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Akman, hasta bakımı açısından da yaşanabilecek olumsuzluklarda en etkin müdahaleyi yapabilecek ülkenin yine Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.