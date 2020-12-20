"Turizmdeki dijitalleşme" turist sayılarına olumlu yansıyacak

Türkiye'nin kültür, turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmayı hedefleyen "goturkey.com" dijital platformunun, 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde kurulan ve modern tasarımı, teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin rakiplerinden ayrışmasına katkı sağlayacağı belirtilen dijital platformun devreye alındığını duyurması sektörde sevinçle karşılandı.
Türkiye hakkında bilgi almak ve seyahatini planlamak isteyen tüm kullanıcılara, ülkenin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmayı hedefleyen "goturkey.com"un, 2021 rezervasyonlarına da olumlu yansıması bekleniyor.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay'ın danışmanlığında yayına alınan dijital platformun, 2023 turizm hedeflerine ulaşmayı hızlandırması tahmin ediliyor.
- "Bu platformla 2023 turizm hedefimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz"
Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin çeşitlilik ve nitelikli turizm olduğunu söyledi.
Bu stratejiyi hayata geçirmek için tüm dünyanın en güçlü iletişim araçlarını ve trendlerini doğru kullanmak gerektiğini aktaran Kınay, şunları kaydetti:
"Yeni dönemin en güçlü iletişim ortamı dijital platformlar, en önemli trendi, talebi de deneyimdir. Türkiye bu iki bileşeni bir araya getirerek, çok kısa bir süre önce dünyanın ilk deneyim platformu 'GoTurkey' platformunu hayata geçirdi. Bu platformla 2023 turizm hedefimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz. Türkiye'nin gelecekteki tanıtımının yeni yüzü, yeni devrimi 'GoTurkey' platformuyla gerçekleşecek. Dijital platform, daha çok insanın Türkiye'yi tanımasına vesile olacak. Turizm daha fazla dijitalleşerek, daha fazla ülkeye, insana ulaşarak, inşallah 2021'de önemli bir dönüşüm yakalayacak. Bu dijital platform, 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıyacak."
Aşı haberleriyle birlikte turizmde olumsuz psikolojinin değişeceğine değinen Kınay, milletin Kovid-19'dan sıkıldığını, yeni sezonda daha çok insanın tatile çıkabileceğini ifade etti.
- "Turizmde dijital pazarlama ön plana çıkacak"
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ise dünyaya entegre olmuş en önemli sektörün turizm olduğunu söyledi.
Kavaloğlu, "goturkey.com"un önemli bir başlangıç olduğunu, yeni normalleşme dönemiyle birlikte ağırlık kazanmış olan dijitalleşmenin ciddi anlamda hız kazanacağını dile getirdi.
Turizmde dijital pazarlamanın ciddi anlamda ön plana çıkacağını vurgulayan Kavaloğlu, otelcilik sektörünün dijitalleşme anlamında turizm sektörü içindeki en entegre sektör olduğunu bildirdi.
Kavaloğlu, salgın döneminde insanların her şeyi dijital ortamda yapmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Ülkemizi tercih eden turistlerin büyük çoğunluğunun aile olduğunu düşünürsek, aile tatillerinde de dijitalleşme çok önemli olacak. İnsanlar dijital ortamda pazarlama faaliyetleriyle otelleri görerek, rezervasyonlarını yine dijital ortamda yaptıracaktır. Bu platform önemli bir adım. Ciddi anlamda finansal kaynaklarımızı oraya kullanmalıyız diye düşünüyorum. Sağlıklı ve güvenli turizmle ön plana çıktık, bunu dijital ortamda da anlatmamız gerekiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!