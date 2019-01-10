Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve turkuvaz renkli deniziyle ün yapmış dünyanın en önemli balayı merkezleri arasındaki Maldivler’de lüks sınır tanımıyor.

Maldivler’de bulunan Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru’da hizmet veren kiralık denizaltılarla su altındaki yaşam için 1 saatlik tura 1.800 dolar ödeniyor.

Four Seasons tarafından başlatılan uygulama kapsamında, Super Falcon 3S model mini denizaltıyla deniz altını keşfe çıkabiliyor.

37 METRE DERİNE İNEBİLİYOR

37 metre derinliğe kadar inebilen denizaltının kapasitesi 3 kişi. Denizaltında yolculuk yapabilmek için belli boy ve kiloya da sahip olmak gerekiyor. Buna göre 120 kilonun üzerindekiler ve boyu 1.90’ın üzerinde olanlar denizaltına kabul edilmiyor.

2020 YILINDA BODRUM’A GELİYOR

Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren Four Seasons, Akdeniz çanağının en büyük resort’unu ise Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor.

Hali hazırda Türkiye’de iki Four Seasons markalı otel bulunurken, Bodrum’da 2020 yılında açılması planlanan projeyle, Türkiye dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacak. Bodrum’daki projenin yatırımcılığını ise aynı zamanda İstanbul’daki iki otelin de yatırımcısı olan Tay Group üstleniyor.