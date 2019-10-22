Turizmde yatırımlar yüzde 50 arttı

22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çetin, ATSO Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında, yönetim kurulunun Türk Silahlı Kuvvetlerine maddi ve manevi desteğini göstermek için Mehmetçik Vakfına bağış yapma kararı aldığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın sınırda terör odağına karşı yapılan önemli bir operasyon olduğunu ifade eden Çetin, Türkiye'nin gerekçelerini dünyaya iyi anlatması gerektiğini bildirdi.
Günümüzde internet üzerinden yapılan satışlara değinen Çetin, "İnternet satışları yüzde 20 arttı. Dolayısıyla internet üzerinden yapılan satışlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu oranın gelecek yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Zincir mağazalar her yerde mağaza açıyorlar, yetmiyor internetten satıyor, dahası eve servis yapıyor." diye konuştu.
Tüm iş insanlarının bu konuda hassas olması gerektiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:
"Ticarette üyelere dijital dönüşüm eğitimi ve danışmanlık hizmeti başlatacağız. İnovasyon merkezinin, sanayi ve tarımda inovatif network oluşturmasına yönelik çalışacağız. Antalya'da turizm sezonu kasım sonuna kadar uzadı. Böylece yeni rekorlar kırabiliyoruz. Turizm sektörümüzde yatırımlar da artmaya başladı. Yatırım teşvik belgesi hacmi yüzde 50 artışla 7 ayda 1 milyar 200 milyon liraya yükseldi.
Tarım sektörümüzde de modern sera yatırımları hızlanmıştır. Tarımda 317 milyon liralık teşvik belgesine ulaşıldı."
Konut satışlarının da çok iyi olduğuna dikkati çeken Çetin, kredi kampanyası sayesinde konutta bir ivmelenme olduğunu, Antalya'da eylül ayı satışının geçen yıla göre yüzde 18 arttığını dile getirdi.
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