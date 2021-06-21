Turizmde KDV desteği uzatılıyor

Reuters

Turizmin zincirleme katma değer oluşturan, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alan olduğunu belirten Erdoğan, Cumartesi

günü yaptığı konuşmada "KDV noktasındaki desteği de Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi günü Kabine toplantımız var,

Kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu

müjdeyi de ayrıca veririz" dedi.

Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için uygulanan %8 KDV oranı, 1-30 Haziran arasında %8'den %1'e

düşürülmüştü.