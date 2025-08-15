Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Turizmde ilçe halkının yüzünü güldüren şelale

        Turizmde ilçe halkının yüzünü güldüren şelale

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde doğal aşınma ile zamanla basamak şeklini alan taşlardan dökülen Gülderen Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Fotoğraf ve drone tutkunları için doğal ortam sunup, Karadeniz coğrafyasında keşfe çıkanların rotasında yer alan şelale, ilçeye önemli turizm girdisi de sağlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 10:02 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizmde ilçe halkının yüzünü güldüren şelale
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçeye 7 kilometre uzaklıkta yer alan Gülderen Şelalesi, debisi yükselen derede doğal aşınma ile zamanla basamak şeklini alan taşlardan dökülen su görüntüsüyle dikkat çekiyor.

        Yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan, ağaçların arasına gizlenen şelale, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

        Ziyaretçilerine, kuş seslerinin eşlik ettiği huzurlu bir ortam sunan şelaleye, yol boyunca uzanan yemyeşil çay bahçeleri arasından geçerek ulaşıyor.

        YÖREYE ÖZGÜ LEZZETLER

        Özellikle yaz aylarında bölgedeki nemli ve sıcak havadan bunalanların serinlemek için tercih ettiği şelale, fotoğraf ve dron tutkunları için doğal ortam sunuyor. Karadeniz coğrafyasında keşfe çıkan doğaseverlerin rotasında yer alan şelaleye akın edenler, bölgedeki tesislerde yöreye özgü lezzetleri tadıyor. Doğal basamaklarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlere, serin sular eşliğinde yürüyüş yapma imkanı sunan şelale, ilçeye önemli turizm girdisi de sağlıyor.

        REKLAM

        "BİR KERE GELEN YİNE GELMEK İSTİYOR"

        Turizmci Özcan Zengin, ziyaretçilerin dere içerisinde saatlerce vakit geçirdiğini söyleyerek, "6 yıldır burayı işletiyor, insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Böyle bir hizmet vermenin zorlukları da güzel yanları da var; tanıdığımız çok güzel insanlarla sohbet edebiliyoruz. Güzel insanlarla tanıştığım için mutluyum. Misafirlerimizin bir kere gelmesi yeterli, ilerleyen zamanlarda yine gelmek istiyorlar. Geliyorlar, ayaklarını suya sokuyorlar.

        Saatlerce zaman geçiriyorlar. Yeter ki gelsin görsünler. Salmata Deresi içerisinde 200 metre bir alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. İnsanlar da hoşnut oluyor. Yerli ve yabancı turistler geliyor. Günün sonunda herkes mutlu ayrılıyor. Yazları ve kışları açığız. Hafta sonları daha yoğunuz. Kafa dinlemek için bire bir yer" dedi.

        "BU KADAR EŞSİZ BİR YER ÇOK NADİR BULUNUR"

        REKLAM

        Şelalede gezintiye çıkan Muhammet İleri, bölgenin hafta sonlarını değerlendirmek için güzel bir yer olduğunu belirterek, "Yıllar önce gelmiştik. Güzel bir yer. Daha sakinken keşfetmiştik, şimdi biraz daha kalabalık. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Hem şehrin sıcaklığından hem de iş yoğunluğundan kaçıp buraya gelmek iyi oluyor. Trabzon'ds genellikle köy içlerinde bu tarz yerler var ama bu kadar eşsiz bir yer çok nadir bulunur. Hatta Trabzon'da hafta sonlarını değerlendirebileceğimiz en güzel yer burası" diye konuştu.

        "KAFA DİNLEMEK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YER"

        Derede stres attığını ifade eden Nafiye İleri, "Çok sakin bir yer, eşimle fırsat buldukça gelip stres atıyoruz. Bizim için güzel oluyor. Ayaklarımız suya sokup çay içiyoruz. Burası, kafa dinlemek için çok güzel bir yer" dedi.

        "DOĞANIN İÇİNE GELDİK, HUZURLUYUZ"

        Şelaleyi sosyal medyadan görerek ziyarete geldiğini anlatan Tayfur Pamuk, "Şehrin stresinden uzaklaşıp, doğanın içine geldik. Huzurluyuz, buna ihtiyacımız varmış. Eşim sağ olsun sosyal medyadan görmüş, kalkıp geldik. Bizim için de değişiklik oldu. İşletmedeki insanlar naif ve kibar. Güler yüzlü esnaf ve doğa bir arada" diye konuştu.

        "BURANIN HAVASI BİR BAŞKA"

        Hatice Gülce Pamuk ise "Eşime, böyle bir yerin olduğunu söyledik. Geldik, soğuk suya ayaklarımızı sokuyoruz. Gayet de güzel bir yer. Merkez çok sıcak, buranın havası bir başka. Böyle bir yer görünce hemen geldik" diyerek doğaseverlerin şelaleyi yakından görmelerini tavsiye etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülderen Şelalesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 43 kişi gözaltında
        İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 43 kişi gözaltında
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Mersin'de 7, Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi!
        Mersin'de 7, Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Habertürk Anasayfa