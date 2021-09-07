Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daralan turizmi yeniden canlandırmak için yol haritasını belirlerken, bu alanda sağlanacak çeşitlilikle seyahat gelirlerinin 3 yılda 33 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre, gelecek 3 yılda turizmi 12 aya yaymaya yönelik çeşitli stratejiler uygulanacak.
Kovid-19 salgınıyla dünya genelinde devreye konulan kısıtlayıcı önlemler uluslararası turizmi olumsuz etkiledi. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seyahat gelirlerinde ciddi kayba yol açtı. Böylece, 2020 yılında seyahat gelirleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 65,7 azalarak 10,2 milyar dolara geriledi.
Bu yıl salgının uluslararası turizm üzerindeki etkisinin azalması sonucu Türkiye'de seyahat gelirlerinin toparlanarak 17 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Söz konusu gelirlerin, 2022'de 25 milyar dolara, 2023'te 30 milyar dolara ve 2024'te 33 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Salgının hala sürüyor olması nedeniyle hizmet ticaretindeki toparlanmanın mal ticaretine göre daha zayıf kalması öngörülüyor.
NİTELİKLİ YATAK KAPASİTESİ ARTIRILACAK
Programda belirlenen hedefler doğrultusunda, hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik uluslararası hava yolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunulacak.
Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan ve bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturularak nitelikli yatak kapasitesi artırılacak.
Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek, talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecek.
Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Ülkenin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesi amacıyla ticaret diplomasisi araçları ile bölgesel ve çok taraflı iş birliği platformları etkin bir şekilde kullanılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!