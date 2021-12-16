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TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin turizmde salgın sürecinden sonra erken toparlanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "2020'ye göre ciddi bir artış yaptık. 2022'de beklentimiz 2019'a çok yaklaşmak. Gerçekten bunun ucu gözüküyor, rezervasyonlar o yönde gelişiyor. 2023'ten itibaren de rekorlarla dolu birkaç yıl üst üste iyi bir sezon yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Turistlerin kişi başı ortalama harcamalarının 2019'a göre artış gösterdiğine işaret eden Bağlıkaya, "2019'da kişi başı harcama ortalaması 660 dolar civarındaydı, kişi başı harcamalar 800 doların üstüne çıktı. Gastronomi ve turizmin diğer çeşitlemeleri birden devreye girince gerçekten güzel rakamları yakalamaya başladık. Bu şekilde devam ederse 2022 ve sonrasında da kişi başı harcamanın 800 doların altına düşmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Turizmde pazar çeşitlemesine de önem verdiklerini, en fazla turist gönderen pazarların Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Salgın sürecinde can suyu Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ülkeleri oldu. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor. En kötü dönemimizde bile ülkemize gelecek değişik ülke vatandaşları oluyor." dedi.

"GELECEK SEZON İYİ GÖZÜKÜYOR"

Erken rezervasyon kampanyalarına değinen Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"İngiltere, Almanya, Ukrayna, Rusya başta olmak üzere hemen hemen her yerden rezervasyonlar devam ediyor. Gelecek sezon iyi gözüküyor. Bu seneye göre çok daha iyi gözüküyor. Yurt dışından beklentilerimiz yüksek. Yerli turistin de erken rezervasyon imkanlarından faydalanmaları için yaklaşık 15 gün önce kampanya dönemi başlattık. Seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle 2022 yılında 10 milyon civarında erken rezervasyon bekliyoruz."

Fiyatlarda yüzde 50'lere varan indirimlerin söz konusu olduğunu anlatan Bağlıkaya, temmuz, ağustosta tatil yapmak isteyen bir kişinin, bugünden rezervasyon yaptırırsa yüzde 70'e varan bir avantaj yakalayabileceğini kaydetti.

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da sektörün salgın sürecinde önemli tecrübeler kazandığını söyledi.

Kovid-19 döneminde iç pazar sayesinde turizmde hareketlilik sağlandığını vurgulayan Vardar, gelecek sezon için ise umutlu olduklarını belirtti.

Yurt dışından yoğun bir talep aldıklarını aktaran Vardar, "Önümüzdeki sezonla ilgili beklenti çok yüksek. Bu nedenle erken rezervasyon son derece önemli. Erken rezervasyon sadece fiyat değil, yer konusunda da avantaj sağlayacak." dedi.