24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde ciddi bir hareketliliğin bulunduğunu belirterek, "Bu hareketliliğin üstüne bir de bayram eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirilecek." dedi.
Türkiye'de hem yerli hem de yabancı turistin talebi turizm sektörünü canlandırırken, bu talebe Kurban Bayramı tatilinin de eklenmesi turizmcilerin yüzünü güldürüyor.
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bağlıkaya, Türkiye'nin şu anda turizmde yüksek sezonu yaşadığını belirterek, yabancı ziyaretçi talebinin oldukça yüksek olduğunu, otel ve bölge doluluklarının oldukça iyi gittiğini söyledi.
Yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde de ciddi bir hareketlilik bulunduğunu ifade eden Bağlıkaya, bu hareketliliğin üstüne bir de bayram tatili eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirileceğini kaydetti.
"(BAYRAM TATİLİNİN HENÜZ UZATILMAMASI) TURİZMCİLERİ OLUMSUZ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Firuz Bağlıkaya, yalnızca Ege, Akdeniz bölgeleri değil, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de hareketliliğin olduğunu vurgulayarak, "Kültür turlarında çok ciddi bir artış var. Dövizin normalleşmesiyle birlikte yurt dışı turlarda da artış var. Türkiye genel anlamda bakıldığında güzel bir turizm sezonu geçiriyor. İnşallah huzur ve güven ortamı devam ettiği sürece yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Seyahat acenteleri açısından tatilin birleştirilip birleştirilmemesinden çok, zamanında birleştirilmesinin önem taşıdığını anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Erkenden birleştirme işlemleri tamamlanıp bu tür kararlar verilirse seyahat acenteleri de buna göre tur programları düzenler. Kurban Bayramı ile ilgili bir düzenleme yapılmayacak gibi gözüküyor. Ama zaten hem yüksek sezon hem de yeteri kadar tatil günü var, ben turizmcileri olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum."
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