Turizmcilerden yangın bölgesi için çağrı

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Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman “Pandemi nedeniyle turizm açısından büyük bir zararla geçen 2020 yılının ardından, 2021 sezonunda Türkiye'nin turizm bölgelerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle krizi atlatmak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bu bölgelere tatile gitmeyi planlayan vatandaşlarımız tatillerini ertelememeli. Gelirlerini turizmden elde eden bu beldelere yapabileceğiniz en iyi yardım bu olacaktır” dedi.

Doğal güzellikler olmadan bir turizm faaliyetinin düşünülemeyeceğini, bu nedenle ormanların korunmasının politik bir öncelik haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna “Yanan bölgeler sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en nadide turizm bölgeleri arasında yer almaktadır. Başta Antalya ve Muğla illeri, ormanların hızla yeniden yeşertilmesiyle yaralarını saracaktır. Turizm merkezlerinde bulunan tesislerde can ve mal kaybı yaşanmamıştır, turistler açısından bir risk bulunmamaktadır. Bu nedenle gerek yerli gerekse yabancı turistler, dünyanın göz bebeği olan Antalya, Muğla, Aydın gibi turizm merkezlerimize gönül rahatlığıyla gelebilirler” dedi.

“Orman yangınlarının çıktığı bölgelerimiz hala bir cennet” diyen Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu; yöre halkı, turizmciler ve esnafın sıkıntılarını biraz olsun dindirebilmek için o bölgelerde konaklamaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural ise pandeminin Türkiye'deki turizm sektörüne negatif etkileri hali hazırda devam ederken, yangınlarla birlikte sektörün daha da zora girdiğine dikkat çekerek “Turist rehberlerimizin, bölgedeki tesislerin ve işletmelerin ayakta kalabilmesi için, vatandaşlarımızın bölgede konaklamaktan kaçınmaması büyük önem taşıyor. Türkiye Rehberler Birliği olarak bu dönemde çevre bilincinin artırılması için tüm rehberlerimizi seferber ettik. Bu konuda duyarlılığı daha da artıracağız” dedi.

Büyük bir özveri ile kontrol altına alınan yangınların ardından yangın bölgelerinin yeniden kalkınması için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık şunları anlattı: “Vatandaşlar olarak yangından zarar gören esnafımızı, turizm işletmelerimizi yalnız bırakmayalım. Pandemi nedeniyle oluşan durgunluktan sonra şimdi de yangın sebebiyle yeni ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalmasınlar. Yaralarımızı hep birlikte saralım.”

Yangın sürecinin hızla kontrol altına alınmasının turistlerin endişesini azalttığını belirten Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Halil Cenk Gökalp ise “Kriz vatandaşlarımızın da desteğiyle en kısa sürede atlatılacaktır. Umuyoruz ki bu bölgeler en kısa sürede eskisinden çok daha büyük bir dolulukla sezonu kapatır” şeklinde konuştu.