03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türk turizmcilerine yönelik hazırladıkları kredi destek paketi için başvuruların cuma günü alınmaya başlanacağını açıkladığını hatırlattı.
Thomas Cook'un, iflasını açıklamasının ardından Türkiye'de gerek Bakanlığın gerekse özel sektörün birlikte hareket ettiğini vurgulayan Ayık, Bakan Ersoy ile diyalog içinde olduklarını söyledi.
İlk yapılan toplantıda bir destek paketi hazırlanması konusunda taleplerinin olduğunu, bu doğrultuda kredi destek paketinin açıklandığını aktaran Ayık, olması gereken bir çalışmanın hayata geçirildiğini dile getirdi.
Ayık, başvuruların ardından kredi kullandırılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bakan bey, destek konusunda belli bir limite bağlı olmadıklarını, talep yüksek olursa limiti de yükseltebileceklerini söyledi, bu da olumlu bir şey. Mağdur olabilecek işletmelerin süreci rahat atlatmaları açısından önemli bir destek. Türkiye'de turizm sektörü son derece güçlü ancak kredi desteğinin bu süreci rahatlatması birtakım işletmeler için önemli olacaktır. Thomas Cook'tan boşalan alan için birçok tur operatörü ve uçak şirketleriyle de görüşüldü. 2020 ve daha sonrasındaki sezonlarda gelecek turist sayısında herhangi bir düşüş yaşanmaması ve beklentilerimizde herhangi bir sapma olmaması için çalışmalar yapıyoruz."
"2020'DE RAKAMLARDA BİR DÜŞÜŞ OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Thomas Cook'un iflasının ardından açıklanan kredi destek paketi ile iki tur operatörü ve hava yolu firmalarıyla görüşmelerin sağlanmasının turizm sektörünü rahatlattığını söyledi.
Bu süreçte gerek Bakanlığın gerekse turizm sektörünün profesyonelce hareket ettiğini vurgulayan Atmaca, kredi destek paketinin de işletmeler açısından son derece önemli olduğunu belirtti.
Alacakların nasıl tahsil edileceği yönünde de bir beklenti içinde olduklarını anlatan Atmaca, "Kredi destek paketi, sektöre can suyu olacaktır. Özellikle bazı işletmelere nefes aldıracaktır. İngiliz pazarında 2020 satışları devam ediyor. Farklı tur operatörleri ve uçak firmalarıyla yapılan anlaşmalarla açığın kapatılacağını, 2020 rakamlarında herhangi bir düşüşün olmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
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