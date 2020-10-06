Turizmciler ve Seyahat Acentaları Platformu (TURSAPNET) pandemi sürecinde yara alan turizm şirketlerine destek talebiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
TURSAPNET'ten yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcileri Bakan Ersoy'dan bir dizi talepte bulundu. Verilen bilgiye göre, platformun Bakan Ersoy'a ilettiği destek talepleri şu şekilde:
- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi şirketlere hiçbir ticari kısıtlama olmaksızın şirket başına 75 bin TL tutarında hibe verilmesi ve işe devamlarının sağlanması.
- Devlet bankalarından ticari sicili uygun olan turizm şirketlerine bir sene ödemesiz, 36 ay vadeli, düşük faizli KGF destekli kredi çıkartılması.
- Turizm şirketlerinin 2021 sonuna kadar İŞKUR kısa çalışma ödeneği çerçevesinde desteklenmesi, turizm sektöründeki nitelikli elemanların istihdamına devam edilmesi, emeklilik hak kaybına uğramamaları için SGK primlerin tam sayılması.
- Turizm şirketlerinin 2021 sonuna kadar SGK, muhtasar ve kurumlar vergisinden muaf tutulması.
- Daha önce devlet bankalarından alınan KGF dahil, her türlü kredi taksidi ve ödemelerinin Haziran 2021'a kadar ertelenmesi.
- "Konaklama vergisi" ve "turizm katkı payı" uygulamasının 2021 sonuna dek ertelenmesi.
- Yerli havayollarının uyguladığı turizm şirketlerine kısıtlama getiren kampanyaların önüne geçilmesi, acenta kanalının devre
dışı bırakılmasına son verilmesi.
- Yeni Turizm Kanun Taslağı'nın sektörün ve turizm şirketlerinin ortak mutabakat ve menfaatleri doğrultusunda şekillendirilerek hayata geçirilmesi.
- İki sene süreyle acenta belge taleplerinin dondurulması ve yeni acente belgesi verilmemesi.
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