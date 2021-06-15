Turizm sektörü "temassız tatil" için dijital yatırımlarla önlem aldı

AA

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi yapıları, doğası ve kültürüyle de öne çıkan Antalya'da sektör, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen Güvenli Turizm Sertifikası alarak hizmet sunuyor.

Termal kameralarla ateş ölçümü yapılan misafirler, HES kodu sorgulandıktan, el dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra ve koruyucu maskeli olarak otele alınıyor. Ortak kullanım alanları, odalar ve spor malzemeleri özel bezlerle temizlenerek sterilize ediliyor. Asansörlerde üç kişiden fazla kullanımlarda sosyal mesafeye uyulmadığı için alarm çalıyor.

Restoranlardan spor salonlarına, saunadan havuza, eğlence mekanlarından plajlara kadar otellerin tüm bölümlerinde tedbirler üst seviyeye çıkarılarak, misafirin sağlıklı tatil yapması, güvenle denize girmesi sağlanıyor. Ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor, sosyal mesafe planı uygulanan plajlarda tek kullanımlık havlu veriliyor.

Teması en aza indirmek için önemli yatırımlar yapan konaklama sektörü, turistin sağlıklı ve güvenli şekilde tatilini yaparak, ülkesine mutlu şekilde dönmesini amaçlıyor.

Bazı otellerde ise tesise gelen misafirlerin telefonlarına işlemlerini yaptırdığı sırada tercih ettiği odayla ilgili temassız kullanım imkanı sağlayan program yükleniyor. Tatilci, odasının ve lavabonun kapılarına, lamba, televizyon ve klimaya kadar kullanacağı eşyaları temas etmeden, anahtara ihtiyaç duymadan cep telefonundaki uygulama sayesinde tuşlara basarak kullanabiliyor.

- "Ailelere, çocuklara yönelik özel kampanyalar yapıyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, oteller zinciri olarak sertifika kurallarının yanı sıra ek tedbirleri anlatan 150 maddelik manifesto yayınladıklarını söyledi.

Misafirleri kendi aileleri kadar önemsediklerini, aldıkları tedbirlerle bunu taahhüt ettiklerini belirten Kavaloğlu, "Otellerimizi sürekli tercih eden misafir kitlemiz var. Bu da toplam misafir grubumuzun yüzde 25'ini oluşturuyor. Misafirlerimize evlerindeymiş gibi güvenli tatil imkanı sunmaya çalışıyoruz. Ailelere, çocuklara yönelik özel kampanyalar yapıyoruz." dedi.

Aşılamayla birlikte vaka sayılarının hızla düştüğüne işaret eden Kavaloğlu, turizm sezonunun en geç 1 Temmuz'da İngiltere pazarıyla başlayabileceğini, Kasım ve Aralık'a kadar süreceğini ifade etti.

- "25 ülkeden misafirimiz var"

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin operasyon müdürü Levent Mecit de kampanyalar düzenleyerek, yeni trendleri takip ederek misafirlere seçenekler sunduklarını dile getirdi.

Otellerinde şu anda 25 farklı ülkeden misafir konakladığını söyleyen Mecit, şunları kaydetti:

"Salgında ilk reaksiyon gösteren bölge Türkiye ve Antalya oldu. Teknolojik açıdan temassız kapılar, oda sistemleriyle çalışıyoruz. Akdeniz çanağındaki İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerdeki otellerde hala geleneksel sistemler, anahtarlar kullanılıyor. Önlemlere adapte olamayan otelleri görüyoruz ama Türkiye'de nitelikli oteller çok fazla ve servislerde hep en önde."

Mecit, otele gelen misafirin telefonlarına program tanımlayarak tüm işlemlerini hiçbir yere dokunmadan yapmalarının sağlandığını ifade etti.

- "Ciddi yatırımlar yapıldı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da turizm sertifikasıyla tesislerde tedbirlerin üst seviyede olduğunu bildirdi.

Rusya pazarının bir an önce açılmasını beklediklerini dile getiren Atmaca, "Türk turizmi ciddi yatırımlar yaparak önemli tedbirler aldı. Tatil yapan herkes memnun dönüyor. Çalışanların eğitimlerinin yanı sıra tesislerde atılımlar gerçekleştirildi." dedi.

Bir otelin spor salonunda antrenör olarak çalışan Ünal Karaarslan, konuklarının güvenli şekilde spor da yapabildiklerini belirterek, cihazların her kullanımdan sonra dezenfekte edildiğini söyledi.

Salonda maksimum 10 kişinin aynı anda egzersiz yapabildiğini ifade eden Karaarslan, "Misafirler kendini güvende hissediyor. Tesisler tüm gereksinimlerini karşılıyor. 7'den 70'e herkese hitap edecek antrenör kadromuz var." diye konuştu.