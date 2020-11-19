Turizm merkezlerindeki yol güzergahlarından 45 ton çöp toplandı

AA

Karayolları 26. Şube Müdürlüğü ile Muğla'ya Hizmet Vakfı arasında imzalanan protokol ile Karayolları Sıfır Atık Toplama Projesi yıl başında hayata geçirildi.

Protokol çerçevesinde Bodrum-Turgutreis, Güllük, Milas, Yatağan, Aydın sınırı, Menteşe, Ula, Marmaris güzergahlarındaki yolların her türlü temizliğinin yapılması ve çevre sorunlarının giderilmesi planlandı. Yol güzergahlarına uyarı ve bilgilendirme afişleri hazırlatıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ve Gökova yol güzergahlarında yürütülen çalışmaları inceledi.

Tavlı, proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 45 ton çöpün ayrıştırılarak toplandığını söyledi.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için Muğla'da yürütülen projenin başarıyla uygulandığını belirten Tavlı, "Projeyle karayollarımızda bulunan çöplerin toplanmasının yanı sıra vatandaşlarımızda çevre konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı hedefledik. Toplanan atıkların bilinçli şekilde yönetilmesi, geri dönüştürülebilir olanların geri kazanılması sağlanmaktadır." dedi.

Vali Tavlı'ya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Karayolları 26. Şube Müdürü Duru Öztop ve Muğla'ya Hizmet Vakfı Müdürü Atiye Durmaz eşlik etti.