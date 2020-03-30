Turizm merkezlerinde sakinlik hakim oldu- MUĞLA

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin çerçevesinde, farklı ülkelerden her yıl milyonlarca turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları boş kaldı.Turistlerin uğrak yeri arasında bulunan Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Kaleiçi, Kazım Özalp, Güllük ve Işıklar caddelerin de sakinlik yaşandı. Piknik ve mesire alanları, park ve bahçelerin de boş olduğu görüldü.
Güvenlik güçleri, girişlere kapatılan Konyaaltı ve Lara plajlarında yüzmeye çalışan vatandaşları uyardı.- MuğlaMuğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de insanların yoğun olduğu Belediye Parkı, Cumhuriyet, Sınırsızlık ve Kurşunlu Cami meydanlarında sakinlik hakim oldu. Özellikle 65 yaş ve üstündeki vatandaşların, kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.Marmaris ilçesinde de vatandaşların haftanın ilk gününde evlerinden çıkmadığı görüldü. Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, Yat Limanı ve yürüyüş yollarının da sakin olduğu görüldü.
Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında kimsenin olmaması dikkati çekti.Fethiye'nin tarihi Paspatur Çarşısı, Beşkaza Meydanı, Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yolları, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız Plajları ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da boş kaldı.Bodrum ilçesinde plajların boş kaldığı görüldü. Özellikle güneşli günlerde yoğunluk yaşanan Paşatarlası, Kumbahçe kumsallarında da sakinlik gözlendi. İlçe merkezine gelen çevre yolunda araç trafiği oluşmadı.
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