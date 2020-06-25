Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit verilmiyor

AA

Bodrum, Marmaris, Milas, Ortaca ve Fethiye başta olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen 1584 kaçak yapının belirli aralıklarla yıkımı gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Ören Mahallesi'ne geldi.

Ekipler, burada kaçak olduğu belirlenen evi iş makinesi yardımıyla yıktı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Encümeni'nde alınan yıkım kararının uygulandığını belirtti.

"Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız." diyen Tokat, kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmalarının devam edeceğini aktardı.