2001 yılında Pamukkale'yi kurtarmak için yürütülen çalışmalar sırasında yaptıkları ölçümlerde debi miktarının saniyede 250-300 litre civarında olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Özçelik, "Bugünkü yapılan ölçümlerde 100-150 litre olduğunu görüyoruz. Bu bize acil bir durum olduğunu ve bu konuda harekete geçmemiz gerektiği hususu ortaya koyuyor. Ayrıca su miktarındaki azalma sadece debi miktarında göze çarpmıyor, jandarma kaynağı ve antik havuzun bulunduğu kaynaklarda seviye azalmaları da açık şekilde görülüyor. Pamukkale'nin etrafındaki jeotermal kaynakların ve otellerin kullandığı kaynakların beraberinde değerlendirilmesi gerekiyor. Gelecek kuşaklara aktarılması gereken kaynakların iyi yönetilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.