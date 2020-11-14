Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerinde çalışma yapıldı.

Sigara içme yasağı kapsamında park, bahçe, meydan, durak, cadde ve sokaklardaki açık alanları kontrol eden ekipler, saat 22.00'de kapatılması gereken iş yelerinin de denetimini yaptı.

Sosyal mesafe kurallarına uymayan, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Toplam 2 bin 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Güven Uygulaması"na devam edileceği bildirildi.