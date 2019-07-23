Turizm İşletmeciliği Bölümü taban puanı 2019!

23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Turizm İşletmeciliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Turizm İşletmeciliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|Üniversite
|Program
|Puan
Türü
|Öğr.
Şekli
|Kont.
2018
|Taban
Puanı
|Başarı
Sıralaması
|BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL)
|Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)
|TM
|Örgün
|65
|376,51655
|37730
|İSTANBUL Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|75
|262,55766
|361816
|DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)
|TM
|Örgün
|60
|262,10388
|364662
|AKDENİZ Ü. (ANTALYA)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)
|TM
|Örgün
|50
|261,30765
|369672
|HALİÇ Ü. (İSTANBUL)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Burslu
|4
|252,83623
|427482
|İSTANBUL MEDENİYET Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|50
|248,65683
|459290
|İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)
|TM
|Örgün
|41
|245,94500
|481169
|ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|50
|244,35063
|494590
|AKDENİZ Ü. (ANTALYA)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|100
|236,61822
|565055
|DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|60
|232,51756
|605756
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|65
|229,38871
|636255
|AKDENİZ Ü. (ANTALYA)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|30
|226,23220
|664352
|AKDENİZ Ü. (ANTALYA)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İÖ)
|TM
|İÖ
|60
|224,13880
|680215
|MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|60
|218,25783
|708873
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)
|TM
|%50 İnd.
|10
|—
|—
|ARDAHAN Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)
|TM
|Örgün
|40
|—
|—
|GÜMÜŞHANE Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|20
|—
|—
|LEFKE AVRUPA Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)
|TM
|Burslu
|2
|—
|—
|LEFKE AVRUPA Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)
|TM
|%50 İnd.
|1
|—
|—
|LEFKE AVRUPA Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)
|TM
|%75 İnd.
|2
|—
|—
|ADIYAMAN Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|AFYON KOCATEPE Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|AKSARAY Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|100
|Dolmadı
|Dolmadı
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)
|TM
|Burslu
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (KKTC Uyruklu)
|TM
|Örgün
|2
|Dolmadı
|Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|77
|Dolmadı
|Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)(M.T.O.K) (M.T.O.K.)
|TM
|Örgün
|19
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATATÜRK Ü. (ERZURUM)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|BALIKESİR Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|80
|Dolmadı
|Dolmadı
|BARTIN Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)
|TM
|Örgün
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İÖ)
|TM
|İÖ
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|ERCİYES Ü. (KAYSERİ)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İÖ)
|TM
|İÖ
|65
|Dolmadı
|Dolmadı
|HALİÇ Ü. (İSTANBUL)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|%75 İnd.
|36
|Dolmadı
|Dolmadı
|KAFKAS Ü. (KARS)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRKLARELİ Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|MERSİN Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|100
|Dolmadı
|Dolmadı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İÖ)
|TM
|İÖ
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|80
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İÖ)
|TM
|İÖ
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|SELÇUK Ü. (KONYA)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|SELÇUK Ü. (KONYA)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA)
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|ŞIRNAK Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)
|TM
|Örgün
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü.
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|TM
|Örgün
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
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