Turizm Destek Paketi Uygulaması sektöre nefes aldıracak

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Eresin, TBB'nin, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla başlanacak Turizm Destek Paketi Uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Müberra Eresin, sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır. Uygulama detayları henüz Kredi Garanti Fonu tarafından açıklanmadı. Uygulama detayları da çok önemli. Detaylarına bakacağız. 2021 yılının da turizm açısından toparlanma olmasını beklemekle birlikte zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Turizm sektörü 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır." ifadelerini kullandı.

2021 yılında turizm gelirlerinde beklenen toparlanmayı sağlayabilmek için önlemleri şimdiden almak gerektiğini aktaran Eresin, "Hali hazırda bu yıl sonuna kadar geçerli KDV indirimleri başta olmak üzere, normalleşme desteği, kısa çalışma ödeneği ve bazı istihdam uygulamaları ile vergisel uygulamalar, sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları gibi uygulamaların devamı sektör açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.