Turizm derneğinden "evde kal" klibi

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) mücadeleye dikkati çekmek amacıyla kentteki ayçiçek, buğday ve lavanta tarlalarının görüntüleri kullanılarak hazırlanan klipte "evde kal" mesajı verdi.
Dernek başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada, Türkiye'de ve Edirne'de zor günlerin yaşandığını söyledi.
İnsanların stresle başa çıkmakta zorlandığını belirten Bacıoğlu, "Bu anlamda travmatik bir süreç yaşıyoruz. İnsanlık ve dünyanın bu beladan, bu virüsten kurtulabilmesi için izolasyonun şart olduğunu söylüyor bilim insanları. Bu anlamda bizler bilim insanlarının, bu günlerde zor şartlar altında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının önerilerine uymak zorundayız." diye konuştu.
Turizmcilerin ve turizm derneklerinin her zaman insanların gezmesini teşvik ettiğini hatırlatan Bülent Bacıoğlu, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar insanların ziyaret etmelerini tavsiye ettik. Bu anlamda çalışmalar yaptık, görseller ürettik, sosyal medyadan paylaşımlar yaptık, videolar ürettik ve bunlarla insanları gezmeye, turizmin içinde kalmaya teşvik ettik. Ama bu sefer tam tersi mesaj vermek durumundayız.
İnsanlığın, ülkemizin ve Edirne'nin geleceğini daha iyi ve sağlıklı yaşaması için bugünlerde herkesin evde kalması, sabırlı olması, stresle başa çıkma becerilerini kullanması gerekiyor. Arkadaşlarımızla beraber kısa bir video çalışması yaptık. Onları gelecekte güzel günlerin yaşanabilmesi adına bugünlerde evlerde kalmamız gerektiği noktasında motive etmeye çalıştık."
Dernek üyesi Yiğit Konaklılar tarafından hazırlanan klipte, şimdi evde kalmanın gelecek güzel günlere yatırım olduğuna dikkati çektiklerini ifade eden Bacıoğlu, "Şimdiki mesajımız Edirnelilere. Edirnelilerin, ülkemizin ve dünyanın evde kalması yönünde, gelecekte kanola sarısı tarlalarda gezebilmek, lavanta kokulu tarlalarda fotoğraf çekilebilmek, ayçiçeği tarlalarında o günleri yaşayabilmek ve tarımsal ya da doğal tarihi turistik yerleri gezebilmek adına şimdilik evde kalmak durumundayız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Stressiz, travmatik olmayan günleri çok özledik, sağlıkla kalın." dedi
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