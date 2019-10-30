30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen yıllarda New York Times, Business Insider ve New York Times Magazin tarafından tavsiye edilen Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi, bu kez dünyaca ünlü Amerikan Forbes dergisinin seyahat yazılarına konu oldu.
DHA'nın haberine göre derginin seyahat yazarı Ann Abel, internet sitesindeki köşesinde Bozcaada'yı tanıttı. Abel yazısında, gazeteci, yazar Prof. Dr. Haluk Şahin'in anlatımıyla eski adıyla Tenedos olarak bilinen Bozcaada'nın Troya Savaşı'nda nasıl yer aldığına ve tarihten bugüne kadar Yunan ve Türk kültürünün nasıl yaşatıldığına vurgu yaptı.
Daha önce de Bodrum ve Alaçatı'yı kaleme alan Ann Abel, Bozcaada'nın sadece Homeros yazılarında popüler olmadığını, günümüzde yaz aylarında turist akınına uğradığını, geçen sezon ortalama 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, kış aylarında ise adada ortalama 500 kişinin yaşadığını yazdı.
Abel, Bozcaada için "Renkli ve leziz kafe ve restoranların, sağlıklı ve bakımlı sokak kedisi ve köpeklerinin olduğu bir cennet ada" ifadelerini kullandı.
Ann Abel yazısının devamında, Türklerin çok konuksever olduğunu, Bozcaada´da sosyal hayatın sokaklarda yaşandığını, kimi zaman çay, kimi zaman da şarap içerek bir kişi ile tanışıp, onun arkadaşları ile grup sohbetlerine katılarak keyifli zaman geçirmenin mümkün olduğunu ifade etti. Abel, adanın kitlesel turizmden ziyade butik ve kaliteli yaşam sitilini benimseyen insanlarla dolu olduğunu belirtti.
Yazar Ann Abel, birçok lokal işletmeden, eşi benzeri olmayan plajlara, görkemli Bozcaada Kalesi'nden, tarihine kadar tüm güzellikleriyle adayı, cennet ada olarak niteledi. Abel ayrıca Bozcaadalılara kendisine bir yazar gibi değil, bir misafir gibi karşılanmasından dolayı teşekkür etti.
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, Bozcaada'nın yeniden dünyaca ünlü bir dergi tarafından tavsiye edilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Bozcada isminin marka değerinin göstergesidir" dedi.
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