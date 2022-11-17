'Rezervasyonlar etkilenmedi'

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Pazar günü İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen, 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı turizmi etlikemedi. Turizmciler rezervasyonlarda iptal ve değişim yaşanmadığını, satışların devam ettiğini, fiyatlarda da değişim yaşanmadığını kaydetti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya saldırının yaşandığı gün erken check-out gecikmeli check in’ler yaşanması dışında kayda değer bir değişimin yaşanmadığını belirtti. Bağlıkaya, “Şu an için iptal ve değişim yaşamadık umarım bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum” diye konuştu. Oda fiyatlarında değişim olmadığını da belirten Bağlıkaya, fiyatların dönemsel olarak güncellendiğini belirtti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca da bu hafta içinde rezervasyonlarda, tur paketlerinde ve fiyatlarda değişiklik yaşanmadığını bildirdi. Atmaca özellikle Antalya’nın Avrupa ve Rusya pazarında ilgi görmeye devam ettiğini vurguladı.

'SATIŞLAR HER ZAMANKİ GİBİ DEVAM EDİYOR'



Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, birkaç gün önce Rusya yerel basınından Ria Novosti'ye verdiği demeçte, terör saldırısına rağmen Rus turistlerin yılbaşı ve kış tatilleri için İstanbul'a seyahat rezervasyonu yapmaya devam ettiğini söyledi. Gorin, "Turistlerden şikayet yok, bütün tur operatörleri ve ev sahibi firmalar Ruslarla temas halinde. Halihazırda alınan turların iptali de yok. Satışlar her zamanki gibi devam ediyor. Ülke genelinde yılbaşı ve kış tatili rezervasyonları ve İstanbul'da ayrı ayrı iyi dinamikler göstermeye devam ediyor" dedi.

SON 1 YILDA İSTANBUL'A GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 102 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre eylül sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 97.96 artarak 34 milyon 810 bin oldu. Aynı dönemde İstanbul'a gelen turist sayısı da yüzde 102.2 artışla 11 milyon 787 bine yükseldi.