Turistlerin gözdesi Maçka macera tutkunlarına da ev sahipliği yapacak - TRABZON

.Şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alan Sümela, Vazelon ve Kuştul manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka, yaklaşık 46,5 dönümlük alana inşa edilen Macera Parkı ile artık macera tutkunlarını da ağırlayacak.Tarım ve Orman Bakanlığınca devri Maçka Belediyesine gerçekleştirilen ilçe merkezindeki atıl alan, belediye tarafından hazırlanan proje ile Macera Parkı'na dönüştürüldü.Kısa sürede projesi hazırlanan ve yapımına başlanılan parkın içerisinde "Zipcoaster" da yer alacak.
Maçka Belediyesince şu anda yüzde 80'i tamamlanan Macera Parkı'nın, Kovid-19 normalleşme süreciyle ağustos ayı içerisinde turizmin ve macera tutkunlarının hizmetine sunulması planlanıyor.Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Ormanı Bakanlığına, Macera Parkı alanının belediyeye tahsisi ile ilgili teşekkür etti.
Söz konusu alanının yaklaşık 46,5 dönüm olup, C tipi mesire yeri olarak Maçka Belediyesine devredildiğini dile getiren Koçhan, şu ifadeleri kullandı:"Burası boş, çalılık ve atıl bir alanken yaptığımız proje ile Maçka'nın girişinde ilçemizin seyrine hakim çok önemli bir alan haline getirdik. Bu anlamda Trabzon'da hiç olmayan hatta bölgede hiç olmayan Macera Parkı projemizin yüzde 80'nini tamamlamış bulunmaktayız."
- "Macera parkımız, bölgemizin dünyaya açılan yüzü olacak"
Koçhan, parkı ağustos ayı gibi hizmete açmayı planladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnşallah Kovid-19 salgınını atlattıktan sonra burası ağustos ayı içinde çok güzel bir eğlence mekanı olacak. Vatandaşlarımızın stres atabilecekleri, ailecek oturup çay içebildikleri ve gönüllerince macera yaşayabilecekleri çok önemli bir merkez haline gelecek. Bu merkezin Trabzon'umuzda eksik olan eğlence merkezinin yerini doldurabileceğine yürekten inanıyorum."
Alternatif turizmi önemsediklerine dikkati çeken Koçhan, şunları kaydetti:
"Yerli ve yabancı turistlerden her dönem ilgi gören ilçemizin, hayata geçirdiğimiz Macera Parkı projemizle bundan sonra macera tutkunlarının da vazgeçilmezi olacağına inanıyoruz. Macera parkımız, hem Maçka'mızın hem Trabzon'umuzun hem de bölgemizin dünyaya açılan yüzü olacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!