Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı

Rüstem Aksoy'un kullandığı midibüs, Korkuteli-Fethiye kara yolu Esentepe mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Aksoy ile 2 rehber ve 19 Romanya uyruklu turist yaralandı. Yaralılar Korkuteli ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.