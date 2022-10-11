İHA

Üniversite okumak için gittiği İstanbul’da eş zamanlı olarak turistlere de kenti tanıtan Uşaklı Ayşegül Acar, bu sırada Japonyalı Takayuki Nagayama ile tanıştı.

İHA'nın haberine göre sık sık karşılaşan çift, Ayşegül Acar’ın üniversiteyi bitirip Japonya’da iş bulmasıyla daha da samimi oldu.

Sevgili olduktan sonra da dünyaevine girmeye karar veren genç çift, Uşak’ta düzenlenen düğünle evlendi.

Kent merkezinde düzenlenen düğüne genç çiftin Uşaklı ve Japonyalı bazı yakınları katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde Japonyalı damat ve davetlilerin oyun havaları oynaması ve halay çekmeleri de damga vurdu.

Düğünde arkadaşlarıyla yaşadığı mutluluğunu paylaşan Uşaklı gelin Ayşegül Acar, “Biz Türkiye'de tanıştık. Ben turistlere İstanbul’u gezdiriyordum. Sonrasında daha çok konuşmaya başladık. Üniversiteden mezun olduktan sonra da Japonya’da iş bulup oraya taşındım o zamandan beri de beraberiz” dedi.

Genç çifti görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini de sözlerine ekleyen Ayşegül Acar, ülkeler arası vatandaşların tanışmasının bile yaygın olmadığını, kültürler arası benzer ve ayrılıklar olduğunu ve genel olarak güzel tepki aldıklarını da sözlerine ekledi.

Kültür farklılıklarına değinen Acar, “Düğün bizde çok farklı, onlarda çok farklı. Mesela anne ve babası geldi, genel olarak kız isteme nasıl olur, düğün nasıl oluyor diye. Mesela arabaların konvoy yapması bile garip oluyor. Benim için orada yaşarken yemek konusu veya onların kendi kültürlerinde garibime giden şeyler oluyor. Orta yolu bulup anlaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni kültürler tanımanın güzel olduğunu söyleyen Takayuki Nagayama ise “Nereden olduğu önemli değil, iyi olduğu için onu seviyorum. Önceden Japonya ve Türkiye arasında yaşamım geçtiği için Türkiye’yi seviyorum. Yemek ve kültürel açıdan da Türkiye’yi seviyorum” ifadelerini kullandı.