Üniversite okumak için gittiği İstanbul’da eş zamanlı olarak turistlere de kenti tanıtan Uşaklı Ayşegül Acar, bu sırada Japonyalı Takayuki Nagayama ile tanıştı.
İHA'nın haberine göre sık sık karşılaşan çift, Ayşegül Acar’ın üniversiteyi bitirip Japonya’da iş bulmasıyla daha da samimi oldu.
Sevgili olduktan sonra da dünyaevine girmeye karar veren genç çift, Uşak’ta düzenlenen düğünle evlendi.
Kent merkezinde düzenlenen düğüne genç çiftin Uşaklı ve Japonyalı bazı yakınları katıldı.
Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde Japonyalı damat ve davetlilerin oyun havaları oynaması ve halay çekmeleri de damga vurdu.
Düğünde arkadaşlarıyla yaşadığı mutluluğunu paylaşan Uşaklı gelin Ayşegül Acar, “Biz Türkiye'de tanıştık. Ben turistlere İstanbul’u gezdiriyordum. Sonrasında daha çok konuşmaya başladık. Üniversiteden mezun olduktan sonra da Japonya’da iş bulup oraya taşındım o zamandan beri de beraberiz” dedi.
Genç çifti görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini de sözlerine ekleyen Ayşegül Acar, ülkeler arası vatandaşların tanışmasının bile yaygın olmadığını, kültürler arası benzer ve ayrılıklar olduğunu ve genel olarak güzel tepki aldıklarını da sözlerine ekledi.
Kültür farklılıklarına değinen Acar, “Düğün bizde çok farklı, onlarda çok farklı. Mesela anne ve babası geldi, genel olarak kız isteme nasıl olur, düğün nasıl oluyor diye. Mesela arabaların konvoy yapması bile garip oluyor. Benim için orada yaşarken yemek konusu veya onların kendi kültürlerinde garibime giden şeyler oluyor. Orta yolu bulup anlaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Yeni kültürler tanımanın güzel olduğunu söyleyen Takayuki Nagayama ise “Nereden olduğu önemli değil, iyi olduğu için onu seviyorum. Önceden Japonya ve Türkiye arasında yaşamım geçtiği için Türkiye’yi seviyorum. Yemek ve kültürel açıdan da Türkiye’yi seviyorum” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!