Turistlere gezilerinde rehberlik sağlayacak "Rota Kars" kitapçığı hazırlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı 67 sayfalık kitapçıkta, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Ani Ören Yeri, kış ayında buzla kaplanan Çıldır Gölü, Susuz Şelalesi, peynir üretimiyle bilinen Boğatepe, Digor Beş Kilise gibi kentin birçok tarihi ve turistik yeri yer alıyor.
Kitapçığın metnini hazırlayan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, kentin turizmde önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Kars'ın tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile son yıllarda göze çarpan turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:
"Kitapçıkta, Kars'ın coğrafi durumu ve kısa tarihçesiyle başlayarak özellikle Kars Vadisi olarak da bilinen Kars Kalesi eteklerindeki Osmanlı devri kültür varlıkları ile Ani Ören Yeri, Sarıkamış Kayak Merkezi ve Çıldır Gölü gibi önemli merkezler konu olarak ele alındı. Kitapçık ile Kars'ın sadece tarihi değerleri değil, aynı zamanda kültürel ve doğal güzelliklerinin de tanıtılması amaçlandı. Bu bağlamda, başta Kars Kalesi ve çevresindeki Osmanlı devri eserleri ile 19. yüzyılda inşa edilen tabyalar da anlatılmış oldu."
Kentin Türk-İslam dokusu ile Rus işgalinden miras kalan Baltık mimarisi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri'nin ise ayrı bir bölümle tanıtıldığını anlatan Arslan, "Aşıklık geleneği, cirit ve yöre yemeklerinin de kitapçıkta yer alması sağlandı. Ayrıca ilçelerimizde bulunan önemli kültürel ve doğal zenginlikler de dahil edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.
Arslan, çalışmaya büyük destek sağlayan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin'e teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!