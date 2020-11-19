Turistlere "Erciyes ve Kapadokya" paket programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı kış sezonu öncesi özellikle Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın birçok ülkesinden Türkiye'ye gelecek turistler için Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya'nın paket halinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda Ürgüp Yunak Evleri Toplantı Salonu'nda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve turizmcilerin katılımıyla toplantı yapıldı.
Kış turizmi konulu toplantıda Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi ile 60 milyon yıl önce volkanik Erciyes Dağı'nın lav ve küllerinden oluşan peribacaları ile tüm dünyanın ilgisini çeken Kapadokya bölgesi ele alındı.
Toplantıda, bu sezon Erciyes Kayak Merkezi'ne gelmesi beklenen 50 bin yabancı turistten Kapadokya bölgesinin de faydalanması, iki bölgenin ortak turizm pazarı haline getirilebilmesi, karşılıklı tanıtım ve seferler düzenlenmesi konularında kararlar alındı.
Öte yandan toplantı sonrası katılımcılar, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü ziyaret etti.
- "Erciyes ve Kapadokya kış turizminin gözdesi olacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapadokya ve Erciyes'in Türkiye'nin turizm potansiyeli yüksek mlerkezler arasında yer aldığını, son yıllarda yabancı turistlerin akın ettiği bir bölge olduğunu belirtti.
Bölgedeki turizm potansiyelini arttırmak istediklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Bu yıl inşallah Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya bölgemiz kış turizminin gözdesi olacak." ifadesini kullandı.
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