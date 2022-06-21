Balondan renkli tepeleri seyir keyfi

Çeşitli renk tonlarından oluşan tepeler, Göreme ve Ortahisar beldesi çevresindeki vadilerde daha yoğun görülüyor.
Nevşehir Turist Rehberi Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerce zengin olduğunu, renkli tepelerin ise bu zenginliğe ayrı bir ahenk kattığını belirtti.
Geniş coğrafyaya yayılan peribacaları, yer altı şehirleri ve diğer tarihi yapıların turistleri cezbettiğini aktaran Onur, Kapadokya'da keşfedilmeyi bekleyen önemli detayların olduğunu dile getirdi.
"RENKLİ TEPELER TURİSTLERİ FARKLI BİR DÜNYADA GİBİ HİSSEDİYOR"
Onur, milyonlarca yıl önce meydana gelen volkanik hareketlerin bölgede muhteşem doğal miraslar bıraktığını anlatarak, şöyle konuştu:
"Kapadokya'nın jeolojik yapısına baktığımızda tektonik kırılmalar ve patlamalar meydana geliyor. Dünyanın farklı yerlerinde benzer tepeler var ama Kapadokya'daki farklı zamanlarda meydana gelen yanardağ patlamalarının sıcaklığı ve minerallerle alakalı. Kırmızı tonlar demir, yeşil tonlar bakır oksit, sarılar magnezyum sülfat ve beyaz kısımlar da kalsiyum olduğunu gösteriyor. Doğal bir güzellik ve görsel şölen sunuyor. Doğal oluşumların farklılığı ve renkli tepeler, turistlere kendilerini farklı bir dünyada gibi hissettiriyor. Bu da Kapadokya'yı cazip hale getiriyor."
"RÜYALARININ GERÇEĞE DÖNÜŞMESİNİ İSTEYENLER BURAYI GÖRMELİ"
Kolombiyalı turist Angela Garcia da ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'nın manzarasından etkilendiğini aktararak, "Çevrede gördüğüm doğal renklerin benzersiz olduğunu düşünüyorum. Burada olmak benim için harika bir deneyim. Sihir gibi bir şeyin içinde olduğuma inanıyorum. Bence, rüyalarının gerçeğe dönüşmesini isteyenler buraya gelmeli ve doğayı görmeli." dedi.
İspanyol turist Magda Acosta da Kapadokya'da renklerin benzersiz olduğunu kaydetti.
Katıldığı bölge gezisinden heyecan duyduğunu dile getiren Acosta, "Kapadokya'da gün doğumu ve doğaya yansıyan renkler muhteşem. Sıcak hava balonlarından çevreye baktığımızda peribacalarının olduğu yerler çok güzeldi. Sarı, kahve ve beyaz renk tonları ile bütünleşen mağara yapıları muhteşem bir rüya gibi." ifadelerini kullandı.
ABD'li turist Shirley Jayne de peribacaları ile kaplı vadileri gezerken doğanın hediye ettiği farklı renk tonlarını seyrettiğini söyledi.
Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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