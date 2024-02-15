Turistler Kapadokya'daki seyir noktasından 'sis denizi'ni izliyor

Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleri ile ilgi çekici konumda olduğunu anlatan Baş, şöyle konuştu:

"Kapadokya'yı diğer turizm destinasyonlardan ayıran özelliği yeryüzü yapısıdır. Peribacalarının sunduğu manzarayı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sis burada çoğunlukla kendini gösteren bir hava olayı. Sis bürüdüğünde Kapadokya çok farklı bir güzellik kazanıyor. Buradaki tarihi yapılar özellikle Çinli misafirlerimizin çok dikkatini çekiyor.