Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor

Antalya'dan turla bölgeye gelen Zehra Danış ise teleferikle çıktıkları Boztepe'nin çok güzel olduğunu aktardı.

Yaklaşık 6 yıl önce de ziyaret ettiği Ordu'yu çok sevdiğini, bu nedenle tekrar gelmek istediğini anlatan Danış, "Teleferikle buraya çıkmak çok güzel, muhteşem bir şey. Buraya gelip görme sebebim özellikle buydu, teleferiğe binerek buradan hem fotoğraf çekmek hem de güzel anılar biriktirmek" dedi.