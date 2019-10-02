02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bağlıkaya, Türkiye'nin dünya turizmi açısından çok önemli bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelen turist sayısının da kayda değer artış gösterdiğine dikkati çeken Bağlıkaya, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından oluşan boşluğun bir şekilde doldurulacağını, bunu kimin doldurduğunun değil, Türkiye'ye turistin gelmesinin daha önemli olduğunu belirtti.
Bağlıkaya, "Her şey dahil sistemi ile işletilen otellere gelen turistlerin Türkiye'ye çok fazla gelir bırakmadığı, otel dışına dahi çıkmadan ülkelerine geri döndükleri" yönündeki eleştirilere ilişkin, şöyle konuştu:
"Turistin iyisi, kötüsü, ucuzu, pahalısı olmaz. Ülkemize her tür turist geliyor. Geceliği 700-1000 dolar olan otelde de turist var, geceliği 30 dolar olan otelde de turist var. Dünyanın her yerinde de bu böyle. 'Ucuz turist' algısı var ama öyle bir durum yok. Kitle turizminde bütün ülkelerin fiyatları 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. 8-10 milyon turist geliyorsa ülkenize belki fiyata bakarsınız ama 50 milyon turist gelecek 50 milyonu da zengin olacak. Böyle bir durum yok. Varsa öyle bir zengin turist kim alıyor bilmiyorum."
"TURİSTİN PARA HARCAYACAĞI YERLERİN OLMASI LAZIM"
Her türlü maddi durumdaki turistin Türkiye'ye gelerek tatillerini burada geçirdiğine dikkati çeken Bağlıkaya, "Türkiye'ye zengin de turist geliyor, orta halli de turist geliyor. Önemli olan da o turistin Türkiye'ye geliyor olması. Önce yataklarımız dolacak, oteller dolacak ondan sonra fiyatlar artacak. Otellerimizi doldurmadan fiyat artırma gibi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.
Bağlıkaya, fiyatların artması için yapılması gereken birçok şeyin olduğuna işaret ederek, "Yani zengin turisti getirmek için 'yurt dışında sadece reklam yapalım' diye bir şey yok. Burada o zengin turistin para harcayacağı yerlerin olması lazım. Başka kriterler de devreye giriyor, bu konuda da daha fazla çalışmamız lazım." ifadesini kullandı.
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