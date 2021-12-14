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Turistik Doğu Ekspresi'nin son durağı doğa ve tarihe çıkıyor

Kovid-19 önlemleri nedeniyle ara verdiği Ankara-Kars seferlerine 15 Aralık'ta yeniden başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına son durakta Kars Kalesi, Tarihi Ani Ören Yeri, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi gibi tarihi mekanları görme imkanı sunacak

14.12.2021 - 14:28 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine 15 Aralık Çarşamba günü başlayacak Turistik Doğu Ekspresi ile son durak olan Kars'a gelecek yolcular, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada görecek.

  • AA'nın haberine göre Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin artması üzerine bu talebin karşılanması, yolculara daha iyi hizmet sunulması ve iç turizme katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında aynı hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ iş birliğinde Turistik Doğu Ekspresi treni hizmete sunuldu.

  • TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

  • Ankara-Kars arasındaki ilk seferini 29 Mayıs 2019'da yapan ve turistlerin beğenisini toplayan Turistik Doğu Ekspresi, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 2020'de seferlerine ara verdi.

  • Kovid-19 önlemlerinde normalleşmeye dönülmesiyle yeniden seferlerine başlayacak olan turistik tren, ara verildikten sonra ilk seferini 15 Aralık Çarşamba günü yapacak.

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