Turist sayısı 1 milyona dayandı

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Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre

yüzde 3,039 artışla 936,282 oldu.

Ancak Mayıs ayı yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yaşanan sert yükselişe karşın, pandemi öncesi dönemin hala

çok altına seyrediyor. Yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesi dönem olan 2019 yılı Mayıs ayında 4.02 milyon kişi olarak

gerçekleşmişti.

Yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Mayıs'ta ise bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 14.27 düşüşle 3.68 milyon olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Ukrayna 236,212 kişi ve yüzde 25 civarı payla ilk sırada yer

alırken, bunu Almanya, Bulgaristan, İran ve Irak izledi.

Ocak-Mayıs döneminde ise Rusya 571,362 kişi ve yüzde 15.5 pay ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Ukrayna, Almanya, İran ve

Bulgaristan izledi.

Rusya artan COVID-19 vakalarını gerekçe göstererek 15 Nisan itibarıyla Türkiye uçuşlarını haftada iki sefer hariç olmak

üzere 1 Haziran'a kadar durdurmuş, ardından bu kararının süresini uzatmıştı. Rusya, COVID-19'a karşı alınan önlemlerin artmasıyla Türkiye'ye uçuşları 22 Haziran itibarıyla yeniden başlattı.