Turist kadını ezmeye çalıştı!
Olay, Muğla'da meydana geldi. Muğla Fethiye'de alkollü olduğu iddia edilen bir trafik eşkiyası yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İngiliz uyruklu kadına çarptı. Kaçmaya çalışırken yaşananlar ise akıllara durgunluk verdi.
Giriş: 07.08.2025 - 19:52 Güncelleme: 07.08.2025 - 19:52
