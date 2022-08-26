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Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu

Antalya'da yaşanan bir olay hem ailelerin dalgınlığı hem de çocukların oyun bağımlılığı açısından gelinen son noktayı ortaya koydu. Turist aile bindiği halk otobüsünde cep telefonuyla oynayan çocuğunu unuttu. Çocuk ailesinin yanında olmadığını fark edince panik yaşayıp ağlayınca durum anlaşıldı...

26.08.2022 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu! - Antalya haberleri
Turist aile çocuğu otobüste unuttu
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DHA

Antalya'da yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan indi. Çocuk, ailesini göremeyince ağlayıp, panik yaşadı. Aile, çocuğu otobüs hareket ettikten sonra hatırlayarak belediyeye bildirdi. Çocuk, kısa sürede ailesine teslim edildi.

Olay, dün Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki 07 MKL 42 plakalı Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, 8 kişilik yabancı uyruklu tatilci aile bindi. Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı. Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik yaşadı. Güleç, çocuğu görebileceği koltuğa oturtarak sakinleştirdi.

GEÇ FARKINA VARDILAR

Bu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi. Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrim içi kameradan çocuğun durumuna bakıldı. Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi. Otobüsün olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti. Yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Tedirginlik yaşayan çocuğun ailesine ulaştıktan sonra şoför Güleç ile selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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