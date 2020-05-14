Turgutlu'da kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp kaçtı - MANİSA

Turgutlu'dan Manisa istikametine giden 45 ACR 068 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.Kaza sonrasında kimliği belirlenemeyen sürücü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi.Ekipler sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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