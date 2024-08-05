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        Haberler Gündem Güncel Turgutlu'da 750 öğrenciye tercih desteği | Son dakika haberleri

        Turgutlu'da 750 öğrenciye belediyeden tercih desteği

        Turgutlu Belediyesi, üniversite tercih döneminde 750 öğrenciye ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Aydınlık yarınlarımızın teminatı ve umudu olan gençlerimize eğitim hayatları boyunca başarılarının devamını diliyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:09
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        Turgutlu'da 750 öğrenciye tercih desteği
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        Manisa'nın Turgutlu Belediyesi, u yıl da üniversite adaylarını tercih döneminde yalnız bırakmadı.

        Turgutlu Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle, eski belediye binasında kurduğu tercih merkezlerinde 750 öğrenciye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.

        Üniversite adayları, kurulan tercih merkezinde, üniversite puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri gibi kriterler doğrultusunda eğitmenlerden destek aldı. Uzman eğitmenler, öğrencilere en uygun tercihleri yapmaları konusunda yardımcı oldu.

        Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Tercih merkezimizde üniversite hayali kuran ve bu hayali gerçekleştirmek adına çok emek harcayan gençlerimizin emeklerinin karşılığını en doğru şekilde alabilmeleri için tercih uzmanlarımızın katkılarıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti verdik. Aydınlık yarınlarımızın teminatı ve umudu olan gençlerimize eğitim hayatları boyunca başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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        #yerel haberler
        #turgutlu belediyesi
        #Manisa
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