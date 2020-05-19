Turgutlu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması - MANİSA

Soma ilçesinde Cengiz Topel Meydanı Atatürk Anıtında Kovid-19 salgını nedeniyle, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor ve Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.Kutlama törenine Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Gençlik ve Spor ve Müdür Vekili Dilek Mert ve protokol üyeleri katıldı.- Turgutlu'da polis ve jandarmadan kortejli kutlamaTurgutlu'da da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında tören yapıldı.Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür'ün Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Törene katılanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettikleri ve maske taktıkları görüldü.Törene Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Garnizon Komutanı Kenan Peşternik, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanındaki törenin ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe merkezinde cadde ve sokaklarda araçlarıyla kortej yaptı. Ekipler, özel olarak hazırlanan araçlar ile cadde cadde dolaşarak, koronavirüs önlemleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayrama katılamayan gençlerin ve vatandaşların bayramını kutladı.- KulaKula'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere, evleri ziyaret ederek hediyeler verildi.Törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
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