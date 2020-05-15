Turgut Özal Tıp Merkezi'nde plazmaların patojen inaktivasyonu yapılmaya başlandı - MALATYA

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Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, plazmada patojen inaktivasyon cihazını hastanelerinde kullanmaya başladıklarını söyledi.Paylaşma ve Dayanışma Platformu tarafından yurt dışından getirilerek kendilerine bağışlanan cihazın önemli bir güç kattığını aktaran Kızılay, şöyle konuştu:"Artık bu cihazla beraber patojen inaktivasyonu yaptığımız için gereken zamanlarda profilaktik (koruyucu) amaçla da plazma kullanılabilir. Artık o noktaya geldik. Bundan sonra plazma tedavisi verdiğimiz hastaların hepsine bu cihazdan geçirdiğimiz plazmaları vereceğiz. Plazmaların hepsi bu cihazdan geçerek olası patojen inaktivasyonu sağlanmış olacak. Bugün ilk uygulama başladı."Kızılay, koronavirüsü yenen hastane çalışanından alınan plazmanın cihazda tedavi için hazırlandığını bildirdi."Çok riskli alanlarda çalışanlara da bu cihazdan geçirilmiş plazma verilebilir." diyen Kızılay, "İhtiyaç olursa sağlıklı insanlara da bu cihazdan geçirilmiş plazma verilebilir. Artık bütün plazmaları bu cihazdan geçireceğiz. Bu yeni bir cihaz ve uygulama. Bundan sonra süreci bir basamak öteye götürmüş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Kızılay, Kovid-19 tedavisinde Türkiye'de ilk immün plazma naklini gerçekleştiren merkez olduklarını anımsatarak, "Plazma tedavisiyle ilgili farklı araştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Bunlardan biri çok merkezli plazma tedavisi çalışması. Hocalarımız verileri toplayarak, sonuçları yayımlandığında bu tedavinin etkinliği ve hangi dönemlerde uygun olduğu, tedaviyle ilgili diğer noktaları da aydınlığa kavuşturmuş ve sonuçları bilimsel olarak tamamlamış olacağız." diye konuştu.Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt da merkezden alınan plazmaların 23 hastanın tedavisinde kullanıldığını ve 22'sinde başarılı sonuç alındığını belirterek, bunun çok iyi bir oran olduğunu söyledi.