20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası başlatıldı.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, konuşmasında çevrimiçi zorbalığın yaygınlığına ve etkilerine dair kuvvetli veriler sunarken, zorbalık konusunda yapılabilecekler hakkında ümitsiz bir tablo olmadığına, elimizdeki araçları etkin ve fayda üretecek şekilde değerlendirmemiz gerektiğine dikkat çekti. Katılımcıları, çevrimiçi zorbalığı önlemek üzere yürütülecek kampanyanın gönüllü elçiliğine davet eden Altun, kampanya kapsamında sunulan araçları kullanmaları ve paylaşmaları için her yaştan internet kullanıcısını teşvik etmenin önemini vurguladı.
ZORBALIK TRAVMATIZE EDİYOR
Teknolojinin gelişmesi ve sosyal ağların yaygınlaşması ile hayatlarımıza giren anonim (isimsiz) saldırı kültürü, pek çok internet kullanıcısı için olumsuz, yıpratıcı bir etkiye sahip ancak özellikle çocukların ve gençlerin özgüvenleri ve sosyal ilişkileri için travmatize edici deneyimlere sebep olabiliyor.
Çocukların, akranları ya da yabancılar tarafından kasıtlı, sürekli ve adil olmayan şekilde olumsuz davranışlara maruz bırakılması anlamına gelen zorbalık, olağan anlaşmazlıklardan ve çatışmalardan farklı olarak, yetişkinler tarafından tespit edilmesi ve müdahale edilmesi gereken bir şiddet tipi olma özelliği taşıyor. Çevrimiçi zorbalık, geleneksel zorbalık tipleri olan fiziksel ve sözel zorbalığa nazaran çok daha sessiz ve derinden uygulanabildiği için, tespiti de daha güç olabiliyor. Bu noktada farkındalığa ve temel teknoloji okuryazarlığına sahip olmak hayati önem taşıyor.
FARKINDALIK KAMPANYASININ SUNDUKLARI
Kampanya kapsamında sunulan tüm araçlar ve materyaller, www.zorbaligiengelle.org adresinde kullanıma açıldı. Anne-babalara ve eğitimcilere özel olarak hazırlanan bilgilendirici bir rehber, yetişkinlerin zorbalık konusunda bilgilerini artırıp sınayabilecekleri kapsamlı bir e-öğrenme bölümü ve ziyaretçileri ihtiyaçlarına göre ilgili içeriklere yönlendirme desteği veren bir sohbet robotu içeren web sitesi, her yaştan kullanıcının kolaylıkla kullanabileceği bir yapıya sahip.
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