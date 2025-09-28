Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı

        Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı

        Can Holding'e yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ciner'in şu an yurt dışında olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.09.2025 - 18:23 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Can Holding” yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

        Şüphelilerden örgüt kurucusu ve yöneticisi olan Kemal Can’ın 28/09/2025 tarihinde ifadesi alınmış olup, şüpheli aynı gün üzerine atılı suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklanmıştır.

        REKLAM

        Devam eden soruşturmada;

        Şüphelilerin sahibi ve yetkilisi olduğu Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile şüpheli Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren; Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığı, söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır.

        Bu nedenle halihazırda yurtdışında bulunduğu tespit edilen şüpheli Turgay Ciner hakkında 28/09/2025 tarihinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.

        10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Ayrıca, Turgay Ciner’in sahibi bulunduğu Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. isimli şirketlere ilişkin olarak, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF Başkanlığı yönetim kayyımı olarak atandı. Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işlediklerine dair kuvvetli şüphe bulunması; ayrıca suça konu eylemlerin, şüpheli Turgay Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine, Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28 Eylül 2025 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Park Holding A.Ş., Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ve AFC İthalat A.Ş. şirketlerinin yöneticisi olan 10 şüpheli hakkında bugün itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa