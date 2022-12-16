Teknik direktör Turgay Altay, 2022 Dünya Kupası'nı Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e değerlendirdi. Altay, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak dev finalle ilgili görüşlerini paylaşırken turnuvayla ilgili de tespitlerini aktardı. İşte Turgay Altay'ın sözleri...

"KATAR'DA SON 20 YILIN EN İYİ ORGANİZASYONU OLDU" "Katar'ın organizayonu alma süreci falan derken Dünya Kupası olumsuz bir havayla başladı. Ancak tamamen sportif açıdan baktığım zaman bence son 20 yılın en önemli organizasyonu olduğunu görüyorum. Organizasyonun yanı sıra statlar, tribünlerin doluluğu, beklediğimin çok üstünde iyi maçlar oldu. Ben kamuoyunun genel kanısının aksine çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Avrupa'nın dışında bir ülkenin alıyor ve düzenliyor olması bence çok değerli bir şey. Bir Arap ülkesinin ya da başka bir Afrika ülkesinin daha düzenlemesi neden olmasın? Çünkü spor çok global bir şey. Bazen çok tek düze indirgiyoruz olayları. Nasıl alındığını dediğim gibi en başta bir kenara bırakarak söylüyorum. Son 30 yıldır Fransa 3-4 tane turnuva düzenliyor. Sadece Arap Yarımadası için söylemiyorum, Türkiye'de de, Afrika ülkelerinde de düzenlenmesi lazım. Buradaki kalite beklenenin üzerinde."

"EKLENEN UZATMALAR ÇOK GERÇEKÇİ VE NETTİ" "Türkiye'de topun oyunda kalma süresi çok düşük. En çok muzdarip olduğum konulardan bir tanesi. Dünya Kupası'nda maçların sürelerine eklenen uzatmalar çok gerçekçi ve netti. Dünyaya da bir mesaj oldu. Özellikle futbol oynamak isteyen takımlar açısından bu çok değerli. Turnuvanın başıyla sonu arasında da farklı hikayeler var. Almanya'nın elenmesi, İspanya'nın elenmesi, Fas'ın yarı finali oynuyor olması, aynı zamanda Hırvatistan'ın bu seviyede geçen kupada final, şimdi yarı final oynaması dikkat çekenlerdi."

"PRAGMATİK ANTRENÖRLER VE DOMİNANT SAVUNMALAR..." "Ben kendi açımdan Fransa, Brezilya, Arjantin ve İspanya'dan birinin kazanacağını düşünenlerdendim. Brezilya çok kuvvetli bir momentumla geliyordu. Ama dediğim gibi maçlar öyle maçlar ki Hırvatistan bir turnuva takımı olduğunu gösterdi. Yani taktiksel anlamda şöyle bir şey var; sistemlerden daha bağımsız olarak maç maç bakan pragmatik antrenörler, maç kazanma odaklı stratejilerle ilerlediler. Bence bütün takımlar çok iyi dominant savunma yaptılar. Bunu mesela Fransa - Fas maçında bile gördük. Fransa öne geçtikten sonra kendi yarı sahasına çekilip çok derinde savunma yapmayı bile tercih etti zaman zaman."

"FRANSA HEM KALİTELİ HEM DE TURNUVA TAKIMININ NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR" "Fransa'nın bireysel oyuncu kalitesi yüksek. Farklı sistemleri oynayan, aynı zamanda da hem iyi savunma yapan hem de ön alanda çok etkili ve kreatif olan oyuncular var. Ayrıca bence Fransa'nın turnuva başındaki en büyük eksikliği Benzema'nın sakatlığıydı. Ancak eksiklere rağmen turnuva takımı olarak kupa ilerledikçe onlar da ilerlediler. Fransa son 7 Dünya Kupası'nda 4 final oynamış. Bu, turnuva takımın ne demek olduğunu gösteriyor. Finale çıkmaları sürpriz olmadı."

"ARJANTİN TAMAMEN MESSİ'NİN ÜSTÜNE KURULMUŞ" "Arjantin için aslında şöyle denilebilir; taraftarından yanında oynayan oyunculara kadar her şeyin Messi üstüne kurulu olduğu bir durum var. Tabii dünyanın en büyük futbolcusu Maradona'nın da getirdiği geçmişten gelen bir sihir de var. Karşılaştırma için söylemiyorum bunu tabii. Gerçekten Dünya Kupası'nı kazanmak, belki de Messi'nin o seviyeye kendini ispatlayacağı için en büyük güç. Oyun gücü olarak Fransa önde ama ben şahsen Arjantin'in şampiyon olmasını gerçekten çok istiyorum. Ancak dediğim gibi final maçları, her şeye gebe maçlar. Messi'nin bireysel yeteneği bazen oyunu tek düze bir tarafa götürüyor ve tıkandıkları yer de bu oluyor. O nedenle finalde o geçmişten de gelen enerji de belirleyici olacak. Karşılarında bence turnuvanın oyuncu kalitesi en iyi takımı var."

"PORTEKİZ VE RONALDO SÜRPRİZ OLMADI" "Çok olumsuz havayla başladı Portekiz turnuvaya. Enerji olumsuz olduğu zaman yanındakileri de olumsuz etkiliyor. Ronaldo'nun getirdiği durum ve teknik direktörle yaşadığı bu negatif etkileşim hem takımı hem oyunu hem antrenör zihnini hem oyuncunun kendi zihnini hep olumsuza yükledi. Benim için çok sürpriz olmadı. Çünkü bu bir yasa. Hayatın kendi yasası gibi. Düşündüğünü yaşarsın. Olumlu düşünürsen olumlu sana gelir. O yüzden Arjantin tarafında Messi için insanların beklediği, bu havanın, bu enerjinin onun tarafına gelmesi. Şu anki Messi - Ronaldo kıyasında açık ara hem form durumları hem de enerjileri açısından Messi çok açık bir şekilde önde."