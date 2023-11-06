Tureks Turunç Madencilik halka arzının işlem göreceği tarih! Tureks Turunç kaç lot verdi?
Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken, lot dağıtımı hissedarlara aracı kurumlar tarafından yapıldı. Tureks Turunç, 2-3 Kasım tarihleri arasında 10,97 kuruştan halka arz edilmişti. Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar, "Tureks Turunç kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 'MARBL' işlem koduyla Yıldız Pazar'da hissenin işlem göreceği tarih...
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SPK tarafından onay alan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. 2-3 Kasım tarihleri arasında talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformununa (KAP) halka arz sonuçlarının detaylarını açıkladı. Peki, "Tureks Turunç kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları ve hissenin işlem göreceği tarihe ilişkin tüm merak edilenler...
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Tureks Turunç Madencilik halka arzında toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satıldı. Satılan payların tamamı eşit dağıtıldı.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT DAĞITTI?
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) 3 Kasım 2023 günü saat 18.30’da 22-23 lot hisse katılımcıların hesabına yansıdı.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Tureks Turunç Madencilik'in bu hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZI DETAYLARI
Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan’ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan’ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunuldu.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2-3 Kasım günlerinde gerçekleştirildi.
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