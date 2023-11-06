Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tureks Turunç Madencilik halka arzının işlem göreceği tarih! Tureks Turunç kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Tureks Turunç Madencilik halka arzının işlem göreceği tarih! Tureks Turunç kaç lot verdi?

        Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken, lot dağıtımı hissedarlara aracı kurumlar tarafından yapıldı. Tureks Turunç, 2-3 Kasım tarihleri arasında 10,97 kuruştan halka arz edilmişti. Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar, "Tureks Turunç kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 'MARBL' işlem koduyla Yıldız Pazar'da hissenin işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SPK tarafından onay alan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. 2-3 Kasım tarihleri arasında talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformununa (KAP) halka arz sonuçlarının detaylarını açıkladı. Peki, "Tureks Turunç kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları ve hissenin işlem göreceği tarihe ilişkin tüm merak edilenler...

        • 2

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Tureks Turunç Madencilik halka arzında toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satıldı. Satılan payların tamamı eşit dağıtıldı.

        • 3

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT DAĞITTI?

          Tureks Turunç Madencilik (MARBL) 3 Kasım 2023 günü saat 18.30’da 22-23 lot hisse katılımcıların hesabına yansıdı.

        • 4

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Tureks Turunç Madencilik'in bu hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor.

        • 5

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZI DETAYLARI

          Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan’ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan’ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunuldu.

        • 6

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2-3 Kasım günlerinde gerçekleştirildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Habertürk Anasayfa