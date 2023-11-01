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        Haberler Gündem Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihleri açıklandı! Tureks Turunç kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu ve hisse fiyatı ne kadar?

        Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihleri! Tureks Turunç kaç lot verir, hangi bankalarda var?

        Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Tureks Turunç halka arz tarihleri belli olurken, hisse fiyatı 10,97 TL olarak belirlendi. Halka açıklık oranı: %25,8 olarak açıklanan Tureks Turunç Madencilik halka arz büyüklüğü yaklaşık 646,9 milyon TL olarak belirtildi. SPK tarafından onaylanan Tureks Turunç Madencilik halka arzında olası lot dağıtım sayıları, halka arz tarihleri, hisse fiyatına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:30
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        • 1

          Tureks Turunç Madencilik geçtiğimiz günlerde SPK tarafından onaylandı. Taş sektöründe hizmet veren Tureks Turunç halka arz detayları belli oldu. 'MARBL' sembolü ile işleme başlayacak Tureks Turunç Madencilik 58,97 milyon adet lot dağıtımı yapacak. Peki, "Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz takvimi...

        • 2

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ OLUYOR!

          Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan’ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan’ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunulacak.

        • 3

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Tureks Turunç Madencilik halka arzında böylece toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.

        • 4

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Tureks Turunç Madencilik halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

        • 5

          TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Tureks Turunç Madencilik, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.

        • 6

          TUREKS TURUNÇ KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

          Tureks Turunç Madencilik 58.976.404 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak. Böylece kişi başı tahmini düşecek lot sayısı şöyle:

        • 7

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

          - 2.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (307 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (263 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (230 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (197 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (175 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (164 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (142 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (131 TL).

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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